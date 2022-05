Isabella e Fabio, l'annuncio a "Uomini e Donne": "Ci sposiamo"

Isabella Ricci e Fabio Mantovani

"Uomini e Donne"

si sposeranno. La coppia, nata a, lo ha annunciato proprio nel programma di Maria De Filippi, nella puntata di lunedì 16 maggio. "Le avevo chiesto di sposarmi già a novembre - ha spiegato Fabio -. Ho deciso di darle tempo fino a Capodanno e il 31 dicembre mi ha detto finalmente di sìAbbiamo deciso di vivere sei mesi in Italia e sei mesi all'estero, a Dubai, perché lì c'è una temperatura gradevole tutto l’anno". Isabella, invece, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la conoscenza del suo cavaliere: "Io sono molto felice. Ho trovato una famiglia in Fabio e i suoi figli che mi hanno accolta benissimo".

Isabella e Fabio, oltre agli auguri di Maria De Filippi, hanno ricevuto quelli dell'opinionista

Tina Cipollari

: "Sono contenta per Isabella in cui io ho sempre creduto, per lei è una rivincita: è stata criticata tanto da Gemma e Armando ed è stata accusata di essere qui per sponsorizzare abiti".