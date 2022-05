Tina Cipollari è furiosa contro il nuovo corteggiatore: "Sei brutto dentro e fuori"

Tina Cipollari

Fabio

trono over

Uomini e Donne

Maria De Filippi

senza cellulite

ha un nuovo nemico. Si tratta di, un nuovo cavaliere deldi "". A scatenare la rabbia dell'opinionista del dating show di, questa volta, sarebbero state le dichiarazioni del nuovo cavaliere che nella sua presentazione ha dichiarato di essere attratto maggiormente dalle donne molto belle, "" e imperfezioni. Fabio è un fotografo e per anni ha fotografato modelle per le più famose riviste di moda questo, proprio come afferma lui stesso, lo avrebbe "viziato" e portato a cercare la perfezione nella bellezza delle donne.

Leggi Anche Scatta il bacio tra Ida e Marco, ma Tina punzecchia Riccardo

Le dichiarazioni di Fabio hanno scatenato Tina che ha provocato il cavaliere soffermandosi sul suo aspetto estetico. "

Accetterei tutte queste pretese da un uomo altrettanto bello

Sei brutto dentro e fuori

, interessante, affermato non di certo da uno come te", ha dichiarato l'opinionista, ma Fabio ha rilanciato e ha colpito Tina proprio sul suo aspetto fisico e ha affermato che l'opinionista non avrebbe mai potuto fare la modella a causa del suo peso. La reazione di Tina alle dichiarazioni di Fabio è stata furiosa ed è sfociata in accuse e offese. "", ha infine concluso Cipollari lasciando lo studio di "Uomini e Donne".