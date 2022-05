Veronica mette in guardia Gemma: "Chi ti lascia in stazione non è un uomo..."

Scambi molto accesi nello studio di "Uomini e Donne".

"Secondo me sbagli tu, alla base vai dietro a uomini, se così si possono chiamare, che non ne valgono la pena

sono persone che veramente non ne valgono la pena

Tutto ha inizio da Veronica che si rivolge a Gemma:. Se uno ti lascia in stazione da sola, che è stata una cosa vergognosa, o se commenta come sei sexy o no a una sfilata,".

Le considerazioni della tronista non piacciono a Franco che si sente chiamato in causa e interviene in modo veemente

Mi sta dicendo che non sono un uomo? Se avessi venti anni di meno te lo dimostrerei io che sono un uomo…"

: “Scusami signorina ma tu con quali argomenti mi stai accusando di non essere un uomo o di essere maleducato. Non sai di cosa stai parlando!

Questa frase provoca le reazioni di Gianni e Armando e in poco tempo gli animi si scaldano: tutti si scagliano contro il professore a tal punto che è necessario l'intervento di Maria De Filippi:

Chi era sul divano la sera prima io o tu? È una questione di spinta umana che ti viene o non viene?".

"Gemma ha preso il treno è venuta da te all'improvviso perché avevi chiuso. Franco, io riterrei il comportamento quanto meno anomalo e mi darebbe la spinta umana di andare in stazione e a parlarle.

Ma Franco non vuole sentire e va avanti ripondendo in malo modo un po' a tutti.