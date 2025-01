"Io Canto Senior", la finale: chi sarà il migliore talento over 45?

Venerdì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con "Io Canto Senior", la versione del talent show che celebra i migliori talenti over 45 condotto da Gerry Scotti, sotto la direzione artistica di Roberto Cenci. Nella finale i 12 concorrenti rimasti in gara si sfideranno uno contro l’altro per contendersi il trofeo della prima edizione di "Io Canto Senior" e aggiudicarsi il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro.