Incidente a "Pomeriggio Cinque", tavolo in frantumi e vetri sparsi per tutto lo studio

Non solo informazione e "Good News", ma anche un piccolo incidente ha caratterizzato quest'inizio di stagione dia di "Pomeriggio Cinque": fu quello avvenuto durante la puntata andata in onda giovedì 21 ottobre, lo scontro tra i tavoli dedicati agli analisti ha provocato la rottura di alcuni vetri che si sono poi dispersi in tutto lo studio.

Barbara d'Urso non ha esitato a raccontare l'accaduto ai telespettatori, invitando gli assistenti di scena a intervenire per rimuovere i vetri nonostante la diretta. "Non dobbiamo nascondere nulla, né farci male, quindi fate tutto con calma e poi faremo entrare i nostri ospiti", ha spiegato la conduttrice, approfittando dell'inconveniente per ringraziare tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte della trasmissione.

"Se da casa avessero sentito il rumore... è stato uno scoppio pazzesco", ha aggiunto Enrica Bonaccorti, che al momento dell'incidente si preparava a entrare in studio.