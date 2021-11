In arrivo "The Idol", la prima serie tv ideata da The Weeknd

IPA

Hbo produrrà "The Idol" la prima serie co-ideata dal celebre cantautore e musicista The Weeknd. Un nuovo progetto televisivo che grazie a un nome di questo calibro ha già fatto accendere la curiosità soprattutto tra i giovanissimi, che negli anni hanno sancito il successo internazionale della star canadese della musica. The Weeknd non sarà solo lo sceneggiatore dello show ma sarà protagonista anche davanti alla macchina da presa, in compagnia di Lily-Rose Depp, la figlia di Johnny Depp.