The Weeknd da record: la sua "Blinding Lights" batte tutti i primati nella classifica Usa

Grazie al 18esimo posto questa settimana nella Billboard Hot 100 , il brano "Blinding Lights" di The Weeknd è per l'88esima settimana consecutiva nella principale classifica dell'industria discografica americana. Un record. La canzone dell'album del 2020 "After Hours" supera così "Radioactive" degli Imagine Dragons , che è rimasta nei cento per 87 settimane, tra il 2012 e il 2014.

"Blinding Lights" è il secondo singolo estratto dal quarto album di The Weeknd "After Hours" (2020), ed è stata pubblicata il 29 novembre 2019. Fin da subito ha scalato le classifiche, debuttando al numero 11 della Hot 100 il 14 dicembre 2019. Poi sono arrivati i record, uno dietro l'altro. Ha mantenuto la prima posizione per quattro settimane. Poi è rimasto per ben 57 settimane nella top 5 di Billboard, in seguito per 79 nella top 20, e tra i primi 40 altre 84 settimane.

Il brano è stato eseguito da The Weeknd nel suo medley eseguito durante l'halftime show della 55esima edizione del Super Bowl a febbraio.

In un post sul suo profilo Instagram, la star americana ha festeggiato il record con un messaggio per i fan: "Sono eternamente grato per avere avuto la possibilità di sperimentare con i suoni, provare nuove cose con la mia voce e creare musica che le persone amano e rispettano. Nel corso degli ultimi dieci anni ogni canzone è stata un viaggio e potere continuare a farne è un'assoluta benedizione".