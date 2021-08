Il nuovo video di The Weeknd ritirato dai cinema IMAX: potrebbe causare crisi epilettiche

Instagram

"Take My Breath" è il titolo della nuova canzone di uno dei protagonisti del mondo della musica internazionale: The Weeknd. L’artista lo ha annunciato con un video sui profili social, realizzato per l’emittente NBC e per un video promozionale per la squadra femminile di atletica a Tokyo 2020 (ci sono immagini e voci delle atlete olimpioniche statunitensi Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, Athing Mu e Gabrielle Thomas). Intanto il video ufficiale del brano doveva andare in onda nei cinema americani Imax prima di "The Suicide Squad" questa settimana, ma c'è statpo un problema: la clip è stato ritirata, in quanto pericolosa. La causa? Potrebbe provocare epilessia per le intense luci stroboscopici presenti nelle immagini.