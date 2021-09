Angelina Jolie e The Weeknd di nuovo insieme al ristorante: è sbocciato un nuovo amore?

Per i tabloid americani un nuovo amore sarebbe già sbocciato. Entrambi single la Jolie e The Weeknd hanno anche altro in comune. Il cantante canadese infatti è di origini etiopi, come la figlia sedicenne dell'attrice Zahara Marley. Ambedue sono poi molto impegnati nel sociale e di recente The Weeknd ha annunciato che donerà 1 milione di dollari proprio all'Etiopia, Paese in gravissime difficoltà economiche e sociali.

Stando ad alcuni tabloid poi pare che il cantante voglia tentare la carriera cinematografica e che Angelina lo stia aiutando.

Le due cene al ristorante italiano però non sarebbero stati gli unici incontri tra i due. A luglio Angelina è stata paparazzata ad un concerto privato di Mustafa a Los Angeles con le figlie Shiloh e Zahara e a quell'evento c'era anche The Weeknd. Pura casualità?