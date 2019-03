Oggi per noi la navigazione online è questione di pochi secondi, un gesto entrato a far parte della nostra quotidianità attraverso il computer o, ancora più comodamente quando si sta viaggiando, gli smartphone. Ma non è sempre stato così e il web, con tutto ciò che ne consegue, è stato un fenomeno senza precedenti: è il 12 marzo 1989, Tim Berners-Lee presenta per la prima volta al Cern di Ginevra il World Wide Web quale mezzo di comunicazione globale che gli utenti possono usare per leggere e scrivere attraverso computer connessi a Internet.



Il termine non è da confondere con internet, benché spesso sia erroneamente usato come sinonimo: il web è un servizio che opera attraverso internet. Considerata la sua origine accademia, non sorprende che i primi utilizzi fossero esclusivi per istituzioni di ricerca e dipartimenti universitari. Solo nell'aprile 1993 il Cern concesse l'uso del World Wide Web a chiunque, senza necessità di pagare i diritti, innescando un'esplosione nel suo utilizzo.



Qual era però la consapevolezza che avevamo negli anni '90 di questo incredibile mezzo? "Target" cerca di fare chiarezza intervistando alcuni guru della tecnologia quali Bill Gates e Nicholas Negroponte per sapere la loro opinione in merito al futuro che ci avrebbe aspettato.