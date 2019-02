Dieci canzoni che compiono 20 anni nel 2019

Ci sono brani che nonostante il passare degli anni non invecchiano mai, brani che segnano un'epoca e restano indelebili nella mente di chi c'era e li ha intonati almeno una volta nella vita, brani destinati a diventare pietre miliari della musica e per questo non saranno mai fuori moda.



Nel 2019 alcune di queste canzoni festeggiano 20 anni dalla loro nascita e abbiamo deciso di riviverle grazie alle esibizioni degli artisti fondatori durante il Festivalbar 1999. All'epoca, un giovanissimo Ricky Martin faceva ballare il mondo intero grazie alla sua "Livin' la vida loca" e migliaia di teenager restavano incantati dai Backstreet Boys e dalla loro "I Want It That Way". Quell'anno anche in Italia nacquero successi senza fine, come la dolcissima "Per te" di Lorenzo Jovanotti, "Girasole" di Giorgia e ancora i Litfiba lanciavano "Il mio corpo che cambia".



