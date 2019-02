Robbie Williams compie 45 anni, riviviamo la sua esibizione al Festivalbar

45 anni di successi indimenticabili e hit mondiali, 45 anni di concerti e show dallo stile inimitabile, 45 anni di eccessi e di scoop raccontati sulle prime pagine delle riviste e in tv, 45 anni di Robbie Williams. Mercoledì 13 febbraio la popstar britannica festeggia il suo compleanno e abbiamo voluto omaggiarla con una storica performance di cui fu stato protagonista sul palco del Festivalbar, nel 1998.



Arrivato al successo nel 1990 con i Take That, Robbie Williams intraprese presto la carriera da solista e dopo un primo periodo piuttosto turbolento iniziò a sfornare una serie di successi che lo hanno consacrato tra i più grandi artisti britannici. Durante la celebre manifestazione italiana, il cantante si esibì con "Millennium", singolo che anticipava l'uscita del suo secondo album "I've Been Expecting You". La performance mandò ovviamente in visibilio tutto il pubblico presente. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.