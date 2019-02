Piero Pelù compie 57 anni, riviviamo la sua performance al Festivalbar

Cantautore italiano, rocker che ha influenzato generazioni di musicisti, Piero Pelù è noto soprattutto per aver fondato la band rock italiana dei Litfiba, nati a metà degli anni ’80 e per oltre un decennio tra le più amate a livello nazionale. A conferma dell’apprezzamento ricevuto unanimemente anche da parte di artisti di stile diverso, nel 1996 viene chiamato a duettare con Luciano Pavarotti per il progetto “War Child”, nel brano “I te vurria vasà”.



Frontman di grande impatto scenico, politicamente impegnato, dopo aver detto addio ai Litfiba alle soglie del 2000 ha tentato la carriera da solista, tornando nel gruppo fiorentino dal 2009. Oggi compie cinquantasette anni e vogliamo festeggiarlo così, quando nell'edizione 1997 del Festivalbar si è lanciato sulla folla cantando la famosissima "Regina di Cuori".



