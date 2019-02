Dopo New York e Londra, la settimana della moda arriva a Milano con un programma ricco di eventi che coinvolgeranno l'intera città. Per l'occasione siamo andati alla ricerca dei look del passato, per scoprire come alcuni abbigliamenti siano con il tempo scomparsi dai nostri armadi, mentre altri sopravvivono a qualsiasi cambiamento. Il celebre programma "Doppio Slalom", il quiz in onda su Canale 5 dal 1985 al 1990 condotto prima Corrado Tedeschi e poi Paolo Bonolis, ebbe come concorrenti una serie di ragazzi dal look molto particolare, che a distanza di anni fa sorridere e riflettere. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.