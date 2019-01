"Tutto sarà connesso insieme: il pc del futuro, la tv del futuro, il telefono del futuro. Tutti saranno insieme su una sola rete" Sembra passato un secolo da quando il Fondatore di Microsoft, Bill Gates, prevedeva un sistema in cui il mondo sarebbe stato completamente collegato in maniera più utile ed efficace attraverso la rete. L'intervista, risalente al 1996, era contenuta in una puntata di "Target" nella quale ci si chiedeva cosa aspettarsi dal futuro tecnologico.



Ma nel celebre programma di Canale 5 Bill Gates non era l'unico ad annunciare previsioni rivoluzionarie per l'epoca: "Più del 95% delle famiglie avrà un network computer a casa - affermava l'informatico statunitense Larry Ellison - Il modo con cui comunicheremo l'un l'altro sarà la posta elettronica multimediale. Questo cambierà il modo di educare i nostri figli, il modo di presentare noi stessi, il modo di comprare cose e servizi".