Quando un giovanissimo Salvini faceva "Doppio Slalom"

"Ho 15 anni, vengo da Milano dove frequento la quinta ginnasio al liceo classico Manzoni, saluto la 5D. Come hobby mi piace pescare, cercar funghi e amo tutti gli sport. Per questo il mio sogno nel cassetto sarebbe di entrare nell'ambito del giornalismo sportivo". Era il 1988 quando un giovanissimo Matteo Salvini si presentava a Doppio Slalom, il celebre quiz di Canale 5 dedicato ai giovani tra i 14 e i 18 anni.



Grazie alle sue conoscenze e alla rapidità nel dare le risposte corrette, l'attuale vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno ha avuto modo di confermarsi campione e rimanere in gara per ben tre puntate del programma. E durante il gioco, Salvini riesce anche a trovare un curioso modo per manifestare tutto il suo amore calcistico per il Milan.



