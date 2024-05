Ascolti record per il terzo e ultimo appuntamento con "Il Volo - Tutti Per Uno". Il programma - che ha visto protagonista, sul palco dell’Arena di Verona, il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto - è stato leader assoluto della serata con quasi tre milioni di spettatori, per una share pari al 20.19%.