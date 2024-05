"Il Volo - Tutti per uno" fa il pieno di ascolti con Gianna Nannini e Giuliano Sangiorgi

Nel corso della serata il trio che vinse il Festival di Sanremo nel 2015 si è esibito in diversi brani classici senza tempo ma anche contemporanei. Dal celebre "Nessun Dorma" dalla "Turandot" di Giacomo Puccini fino a "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno. Per arrivare al successo dei Beatles "Eleanor Rigby" e al loro recente successo di Sanremo 2024 "Capolavoro". Altri ospiti della seconda puntata sono stati la soprano Nina Solodovnikova, e poi Irama, Beppe Fiorello ed Enrico Nigiotti.

Gli ascolti della seconda serata de "Il Volo - Tutti Per Uno"

La seconda serata dello show è leader assoluto della serata con 2.600.000 spettatori e il 18% di share. Anche nel periodo di sovrapposizione - dalle ore 21.47 alle ore 23.30 - il programma supera la rete concorrente con 3.080.000 spettatori e il 17.3% di share (Raiuno 2.800.000 spettatori con il 15.7% di share). Lo spettacolo - che ha visto protagonista, sul palco dell’Arena di Verona, il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto insieme a tanti straordinari ospiti del mondo della musica e dello spettacolo - ha ottenuto picchi di 3.890.000 spettatori. Il terzo e ultimo appuntamento con “Il Volo Tutti Per Uno” è fissato per martedì 28 maggio in prima serata su Canale 5.