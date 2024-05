"Il Volo Tutti Per Uno" fa il pieno di ascolti su Canale 5

Ottimi ascolti su Canale 5 per il grande show "Il Volo Tutti Per Uno": leader assoluto della serata con 2.632.000 spettatori e il 18.95% di share.

"Il Volo Tutti Per Uno" ha ottenuto picchi di 3.866.000 spettatori e del 25.34% di share e aspetta il pubblico di Canale 5 per il secondo appuntamento, in onda martedì 21 maggio in prima serata su Canale 5.