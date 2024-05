Torna "Il Volo - Tutti per uno": su Canale 5 tre serate evento dall'Arena di Verona

Dopo il grande successo dello scorso anno, da martedì 14 maggio torna in prime time su Canale 5 " Il Volo - Tutti per uno ", tre serate evento (le altre due saranno il 21 e il 28 maggio) dall'Arena di Verona, con il trio italiano più famoso al mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.

Tgcom24

Dopo l’uscita di "Ad Astra", il primo disco di inediti uscito il 29 marzo, e il successo delle prime quattro date del World Tour in Giappone, il Volo festeggia su Canale 5 i 15 anni di una carriera strepitosa. Tra giugno e settembre il trio partirà poi per 20 live estivi nei luoghi più suggestivi d’Italia. E nel 2025 sarà in tour negli USA, in Canada e in America Latina.

"Il Volo - Tutti per uno" è prodotto da FriendsTv. La regia è affidata a Luigi Antonini.