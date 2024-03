Il Volo punta alle stelle con il pop sinfonico di "Ad Astra", l'album della svolta

Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha pubblicato l'album " Ad Astra ", con il quale festeggia i 15 anni di carriera. Ma a rendere speciale questa uscita non è solo il fatto che si tratti del primo album totalmente di inediti pubblicato dal trio, ma che le canzoni che lo compongono proiettano Il Volo in un panorama musicale diverso da quello a cui siamo stati abituati: un pop sinfonico ambizioso e curato, dove la cover di " Who Wants To Live Forever " dei Queen non è affatto fuori posto ma rende anzi chiaro dove i tre cantanti ora guardano.

"Capolavoro", la canzone con cui Il Volo si è presentato al Festival di Sanremo 2024, è solo parzialmente rappresentativa del nuovo corso. E' anzi l'anello di congiunzione tra un passato fatto di tradizione e voci impostate liricamente e un presente (e un futuro?) che punta invece a un immaginario pop dagli arrangiamenti ricchi e complessi, in cui le vocalità dei tre trovano modo di distinguersi assumendo ognuna una propria personalità ben definita.

"Per noi è un importantissimo traguardo e siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto insieme a un team eccezionale di autori e producer che hanno cucito su misura i brani sia dal punto di vista musicale che del testo - dicono i tre -. In questi anni siamo cresciuti, ognuno di noi con la propria personalità e le proprie passioni. Il risultato è 'Ad Astra', un progetto in cui emergono le nostre diverse sfumature personali e vocali, che provano che dalla diversità nasce la scintilla". Al disco, che ha richiesto quasi un anno di lavoro, ha collaborato un eccezionale team di autori e producer tra i più importanti del momento: Michelangelo, Federica Abbate, Edwin Roberts, Michael Tenisci, Federico Nardelli, Luca Faraone e Stefano Marletta. Il risultato è un concept album che si muove tra atmosfere intimistiche e suggestioni celestiali, proiettando gli ascoltatori nei misteri profondi dell’universo, attraverso le difficoltà della vita fino alle stelle

All'interno della tracklist occupa un posto speciale "Saturno e Venere", che vede la collaborazione con Irama, nata da una bella amicizia e stima. Il trio porterà la sua nuova musica e i brani principali del suo repertorio in un World Tour in partenza da aprile per Cina e Giappone per poi arrivare in Italia con "Tutti Per Uno" (un progetto di Michele Torpedine), quattro speciali eventi-concerto all’Arena di Verona, 9 (sold out), 11 (sold out), 12 (sold out), 13 maggio. Le prime tre serate verranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5 e vedranno la partecipazione di numerosi importanti ospiti del panorama musicale italiano. Il tour italiano proseguirà fino a settembre con "Tutti Per Uno - Capolavoro", 20 appuntamenti nelle più suggestive venue d’Italia, mentre a ottobre Il Volo porterà la sua musica nelle principali capitali europee, tra cui Parigi, Berlino, Praga e molte altre. Nel 2025 il trio sarà in tour negli USA, in Canada e in America Latina.

IL VOLO LIVE IN CONCERT

20 APRILE CINA - SHANGHAI @ NECC

25 APRILE GIAPPONE - NAGOYA @ AICHIKENN AEIJUTU GEKIJOU

28 APRILE GIAPPONE - OSAKA @ THE SYMPHONY HALL

30 APRILE GIAPPONE - TOKYO @ TOKYO INTERNATIONAL FORUM

2 MAGGIO GIAPPONE - SAPPORO @ BUNKA GEIJUTU GEKIJO



TUTTI PER UNO (ARENA DI VERONA)

9 MAGGIO VERONA @ ARENA DI VERONA (SOLD OUT)

11 MAGGIO VERONA @ ARENA DI VERONA (SOLD OUT)

12 MAGGIO VERONA @ ARENA DI VERONA (SOLD OUT)

13 MAGGIO VERONA @ ARENA DI VERONA

TUTTI PER UNO – CAPOLAVORO (DATE ESTIVE ITALIANE)

8 GIUGNO ROMA @ TERME DI CARACALLA

30 GIUGNO CATTOLICA (RN) @ ARENA DELLA REGINA

3 LUGLIO MAROSTICA (VI) @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

4 LUGLIO VENEZIA @ PIAZZA SAN MARCO

6 LUGLIO BARD (AO) @ FORTE DI BARD

11 LUGLIO CATANIA @ VILLA BELLINI

13 LUGLIO PALERMO @ VELODROMO P. BORSELLINO

17 LUGLIO POMPEI (NA) @ ANFITEATRO DEGLI SCAVI

20 LUGLIO LANCIANO (CH) @ PARCO VILLA DELLE ROSE

22 LUGLIO PRATOLINO VAGLIA (FI) @ MUSART FESTIVAL / PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

26 LUGLIO CERNOBBIO (CO) @ VILLA ERBA

28 LUGLIO MARSCIANO (PG) @ MUSICA PER I BORGHI

31 LUGLIO PALMANOVA (UD) - PIAZZA GRANDE

5 AGOSTO TORRE DEL LAGO (LU) @ GRAN TEATRO ALL'APERTO PUCCINI

24 AGOSTO MONOPOLI (BA) @ CALA BATTERIA

26 AGOSTO DIAMANTE (CS) @ TEATRO DEI RUDERI

27 AGOSTO ROCCELLA JONICA (RC) @ TEATRO AL CASTELLO

5 SETTEMBRE MACERATA @ SFERISTERIO

6 SETTEMBRE MACERATA @ SFERISTERIO

9 SETTEMBRE CASERTA @ REGGIA DI CASERTA / PIAZZA CARLO DI BORBONE



IL VOLO LIVE IN CONCERT

8 OTTOBRE SLOVACCHIA - BRATISLAVA @ TIPOS ARÉNA

10 OTTOBRE UNGHERIA - BUDAPEST @ MVM DOME

12 OTTOBRE REPUBBLICA CECA - PRAGUE @ 02 ARENA

16 OTTOBRE GERMANIA - DUSSELDORF @ MITSUBISHI ELECTRIC HALLE

17 OTTOBRE GERMANIA - BERLIN @ TEMPODROM

19 OTTOBRE GERMANIA - FRANKFURT @ FESTHALLE

23 OTTOBRE SVIZZERA - ZURIGO @ HALLENSTADION

27 OTTOBRE GERMANIA - LODZ @ ATLAS ARENA

31 OTTOBRE FRANCIA - PARIGI @ SALLE PLEYEL