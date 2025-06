"Il Volo-Tutti per Uno", la strepitosa esibizione con Giorgia

L'artista romana ha incantato tutti con le sue canzoni più amate: da "Oro Nero", a "Quando una stella muore", passando per "Di sole azzurro" fino alla recente "La cura per me". I brani sono stati eseguiti in alternanza con i tre componenti del trio: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile che, al termine delle performance, hanno scherzato con la cantante: "Non abbiamo mai avuto modo di passare un po' di tempo insieme, a parte ieri sera in una cena, in un modo così disinvolto - ha aggiunto Boschetto -. Siamo stati molto bene, oltre all'artista fantastica che sei"."Si va a cena con Giorgia e si torna a casa alle due e mezza del mattino, con un concerto l'indomani", ha detto Barone. "E ti lamenti te che io son vecchia", ha scherzato la cantante prima di salutare il pubblico.