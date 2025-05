Grande successo su Canale 5 per lo show de Il Volo

"Lo spettacolo de Il Volo si conferma un evento straordinario. Con la prima serata di 'Tutti per Uno – Viaggio nel tempo', Piero, Ignazio e Gianluca hanno regalato al pubblico uno show ricco di emozioni, classe e talento", ha dichiarato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. "Tra performance inedite, ospiti speciali e un repertorio che attraversa la storia della musica, Canale 5 ha celebrato ancora una volta l’eccellenza della grande musica italiana e internazionale. Grazie a Il Volo, a Michele Torpedine, a Friends & Partners e a tutta la squadra Mediaset per questo viaggio unico nel tempo, nello stile e nella bellezza". Il secondo appuntamento con il “Volo Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” andrà in onda lunedì prossimo, 26 maggio in prima serata su Canale 5.