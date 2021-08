"Il Trono di Spade", Jason Momoa ed Emilia Clarke di nuovo insieme: reunion tra Khal Drogo e Daenerys

Al compleanno di David Benioff, ideatore e autore de "Il Trono di Spade" , è andata in scena una divertente reunion tra Jason Momoa ed Emilia Clarke . I due attori, che sono stati Khal Drogo e Daenerys Targaryen nella serie cult, hanno pubblicato sui propri profili social alcune foto della serata: tra sorrisi e grande affetto reciproco vediamo l'attore tenere in braccio e sulle gambe l'amica ed ex collega.

Hanno lavorato insieme solo nella prima stagione de "Il Trono di Spade", ma l'amicizia tra gli interpreti di Khal Drogo e Daenerys continua nonostante il passare degli anni. A commento della foto postata, Emilia Clarke ha scritto: "Quando il tuo sole e le tue stelle girovagano attorno alla tua città, ti assicuri che lui sia ancora in grado di prendere in braccio un esemplare di Khaleesi". Mentre Momoa ha commentato le foto con un sentito messaggio: "Ti vorrò bene per sempre, luna della mia vita".

Al momento Momoa è impegnato nelle riprese del secondo film dedicato al supereroe DC Comics Aquaman ("Aquaman and the Last Kingdom") e a breve lo vedremo sul grande schermo nel cast di "Dune". La Clarke invece si sta preparando a fare il suo ingresso nell'altra "famiglia di supereroi": avrà un ruolo nella serie "Secret Invasion" della Marvel.

