"Il Trono di Spade", Jason Momoa torna nei panni di Khal Drogo... ma solo per uno sketch

Jason Momoa è tornato nei panni di Khal Drogo, riportando "in vita" anche solo per gioco il personaggio della serie cult "Il Trono di Spade". L'attore è stato ospite del "Saturday Night Live" per promuovere l'uscita di "Aquaman", che vedremo in Italia il 1° gennaio. In un divertente sketch del popolare show tv, il potente guerriero Dothraki si è trasformato nell'improbabile padrone di casa di un programma intitolato "Kahl Drogo's Ghost Dojo", dedicato ai personaggi morti nella serie HBO.