"Il trono di spade", Naomi Watts sarà la protagonista del prequel

Visto l'enorme stacco temporale tra le due vicende, nessuno degli attuali interpreti di "Game of Thrones" sarà presente nella serie. Lo show racconterà il declino dell'Eta' d'Oro degli Eroi, i segreti dei Westeros e le reali origini degli Estranei. La stagione finale della saga è in programmazione per il prossimo anno quindi il prequel, stando alle indiscrezioni, non vedrà la luce prima del 2020.



L'attrice, due volte nominata all'Oscar per i film "21 Grammi" e "The Impossible", ha recentemente accettato il ruolo di Gretchen Carlson nella miniserie di casa Showtime sul produttore Roger Ailes, presidente di Fox News e di Fox Television Station, interpretato da Russell Crowe, estromesso dalla Fox in seguito ad accuse di molestie sessuali. La star sarà anche nei film "Once Upon a Time in Staten Island" di Jason DeMonaco, "The Wolf Hour" di Alistair Banks Griffin, "Boss Level" di Joe Carnahan e "Luce" di Julius Onah.



Una carriera strepitosa quella della Watts che deve molto a David Lynch, dal quale è considerata una musa. A far apprezzare il suo talento dalla critica è stata infatti la sua interpretazione nel film "Mulholland Drive" nel quale è stata fortemente voluta dal regista che ha poi richiesto la sua partecipazione anche nella nella serie di cortometraggi Rabbits e nella terza stagione di Twin Peaks del 2017.