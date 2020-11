Jason Momoa: "Dopo Game of Thrones non riuscivo a trovare lavoro"

Jason Momoa è apparso solo nella prima stagione di "Game of Thrones", ma il suo Khal Drogo è stato uno dei personaggi più amati dal pubblico. Nonostante il successo, una volta uscito dalla serie Momoa ha faticato parecchio per affermarsi ad Hollywood. "Stavamo morendo di fame. Non riuscivo a trovare lavoro. È molto difficile quando hai bambini e sei pieno di debiti", ha confessato Momoa a "InStyle".

Per la seconda volta nella sua carriera l'attore ha quindi dovuto fare i conti con la povertà e la depressione, dopo aver assaporato il successo. Era infatti accaduta la stessa cosa negli anni Duemila, dopo la fine delle riprese di "Baywatch": "Non riuscivo ad arrivare a fine mese, non ero in grado di pagare le bollette. Ho dovuto addirittura rinunciare ad un agente per almeno tre o quanti anni".

Dopo la festa a sorpresa organizzata dai suoi amici (tra cui la collega Emilia Clarke) qualche giorno prima del suo compleanno, Jason Momoa festeggia 40 anni l'1 agosto. E lo fa in maniera particolare, condividendo su Instagram le immagini della sua partecipazione a una manifestazione di nativi hawaiani che cercano di bloccare la costruzione di un gigantesco telescopio sulla montagna più alta delle Hawaii. Nelle foto, l'attore (nato alle Hawaii) ha una corona di foglie al collo e in testa mentre partecipa a una cerimonia nel luogo di protesta. L'attore ha iniziato la sua carriera come fotomodello ed è stato lanciato nel mondo dello spettacolo dalla serie "Baywatch" (dal 1999 al 2001). Ma con il ruolo di Khal Drogo nella prima stagione di "Il Trono di Spade" si è imposto al grande pubblico. Ha poi sfondato anche al cinema grazie al ruolo di Aquaman, personaggio dei fumetti e dell'Universo Cinematografico DC nei film "Justice League" e "Aquaman". Momoa si è rivelato al pubblico soprattutto per una miscela esplosiva di sex appeal ormai universalmente riconosciuta che è anche figlia della fusione di tratti dei nativi americani (ereditati dalla madre) e dei nativi hawaiani (ereditati dal padre).

La svolta per l'attore è arrivata nel 2016, quando il regista Zack Snyder lo vuole per il ruolo di Aquaman nel film "Justice League". Nel 2018 Momoa è poi il protagonista assoluto di "Aquaman" ed è attualmente in cantiere anche un sequel dedicato sempre al personaggio. Un bel riscatto per l'attore, che ha inoltre preso parte alle riprese di "Dune" di Denis Villeneuve e nel 2017 ha anche sposato la compagna Lisa Bonet.

