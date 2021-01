Il tributo social del cast di "Glee" a Naya Rivera per il suo compleanno

Nel giorno del suo compleanno il cast di "Glee" ha voluto ricordare via social Naya Rivera, tragicamente scomparsa l'anno scorso durante una gita in barca. Il messaggio più toccante è arrivato dall'ex marito e collega Ryan Dorsey, che ha pubblicato una foto di lui insieme a Naya e al figlio Josey: "E' surreale credere che te ne sia andata. Niente di tutto quest ha senso..."

A ricordarla anche Heather Morris, che nella serie interpretava la cheerleader Brittany: "Buon compleanno angelo mio. Non mi viene da scrivere niente di sentimentale perché è davvero troppo dura... ma ti amo e non riesco a descrivere quanto mi manchi". La scomparsa di Naya è stata devastante per la collega, le due avevano infatti continuato a vedersi anche dopo la fine di "Glee" e i loro figli si frequentavano regolarmente.

"Mi manchi ancora moltissimo e vorrei che tu fossi qui. Non c'è stato giorno in cui il tuo ricordo non mi abbia attraversato la mente. Quando è successo mi sono sempre concessa un momento di silenzio, per ricordare i bellissimi momenti che abbiamo trascorso insieme", ha scritto su Instagram Amber Riley, che in "Glee" interpretava Mercedes.

Anche Kevin McHale, volto di Artie Abrams, ha pubblicato una foto di Naya sorridente in mezzo ai colleghi: "Buon compleanno! Nessun altro potrebbe farci essere così incasinati in pubblico". "Buon compleanno baby. Mi manchi" il messaggio di Chris Colfer (Kurt), mentre Darren Chris (Blaine) ha pubblicato una foto della Rivera sul set commentano con una stellina.

Jenna Ushkowitz (Tina) ha scelto uno scatto di loro abbracciate e felici per augurarle buon compleanno, mentre Harry Shum Jr. ha condiviso uno scatto di Naya sul palco: "Quello che immagino tu stia facendo ora. Brillare più di una stella. Buon compleanno baby girl. Ci manchi".

