L'ex marito di Naya Rivera fa causa per la morte dell'attrice: "Fu omicidio colposo" 

Secondo Ryan Dorsey, ex marito di Naya Rivera, l'annegamento dell'attrice di "Glee", avvenuto lo scorso 8 luglio, sarebbe stato causato da un non adeguato avvertimento dei rischi che avrebbe potuto correre nuotando in quel lago. L'uomo, insieme agli avvocati che gestiscono il patrimonio dell'attrice, ha così intentato una causa per omicidio colposo nei confronti dell'autorità locale e dei gestori del lago a nord-ovest di Los Angeles, dove è avvenuto l'incidente.