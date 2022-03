Il toccante messaggio di Carolyn Smith a Fedez e Feltri: "Non mollate mai"

"Cari Fedez e Vittorio Feltri sono rimasta molto dispiaciuta della notizia della vostra situazione di salute - si legge in un lungo post su Instagram -. Lo so come ci si sente quando arriva la notizia di una malattia, lo so cosa si deve affrontare in privato e in pubblico. E' dal 2015 che combatto, e combatto fino in fondo".

La Smith sottolinea poi che "in Italia abbiamo il personale medico migliore nel mondo. Sicuramente qualcuno non sarà d’accordo con me, ma non me ne frega nulla, sicuramente non ha vissuto al di fuori dell'Italia". E, infine, la coreografa lancia un messaggio d'incoraggiamento: "Non mollate mai, affrontare tutto con positività e sorriso anche quando vorrete mandare a quel paese tutto e tutti. La positività aiuta i medici che aiutano noi. Vi mando un abbraccio forte pieno di vita".

TI POTREBBE INTERESSARE: