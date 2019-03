Il ballo scatenato delle ultraottantenni infiamma lo studio di "Uomini e Donne"

La puntata del Trono Over di "Uomini e Donne" in onda martedì 19 marzo è stata segnata dall'energia di Pasqualina e Antonia, le due dame ultraottantenni che nonostante l'età si sono scatenate sulle note di "Hey Mama", grande successo musicale di David Guetta. "Io ballo qualsiasi cosa, anche musica da discoteca" ha esordito Pasqualina rivolgendosi a Maria De Filippi. Così, dopo un breve confronto sul genere in cui mettersi in mostra, le parole hanno lasciato spazio alla musica e all'energia trasmessa a tutti gli spettatori in studio. Stupore anche tra gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che al termine dell'esibizione commentano: "Complimenti Pasqualina, lei è davvero in gamba".