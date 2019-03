"Uomini e Donne", Gianni Sperti attacca Gian Battista: "Perché sei ancora in questa trasmissione?"

"La mia domanda è sempre la stessa, non capisco perché Gian Battista sia ancora in questa trasmissione e mi stupisco ancora di più per il fatto che una signora voglia conoscerlo. Poi, però, Dio li fa e Dio li accoppia". Non ha peli sulla lingua l'opinionista Gianni Sperti, che nel corso della puntata di "Uomini e Donne" in onda martedì 19 marzo si scontra nuovamente con Gian Battista.



Il cavaliere conquista il centro della scena per spiegare il rapporto nato recentemente con Anna: "Ci siamo incontrati un paio di puntate fa, io l'ho subito notata - spiega a Maria De Filippi - Ci siamo sentiti e questa sera usciamo per la prima volta". Ma anche in questo caso Sperti sfrutta l'occasione per ironizzare: "Che bella notizia, la daranno al Tg5".



L'uomo decide di non rispondere alle provocazioni, così Gianni prosegue: "Ha trovato l'unica polla per restare ancora in trasmissione e avere cinque minuti di celebrità".