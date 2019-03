"Uomini e donne", Roberta si dichiara a Riccardo: "Sono innamorata"

"Sono Innamorata". In questo modo Roberta Di Padua giustifica lo schiaffo dato a Riccardo Guarnieri nel corso del trono over di "Uomini e Donne". "Sono arrabbiata e delusa per quanto accaduto, ma la rabbia è un sentimento forte quanto l'amore", spiega la corteggiatrice. Il cavaliere, invece, non sembra propenso a perdonare il gesto della Di Padua e dice: "Ho rimosso tutto quello che c'è stato tra di noi. Adesso ricordo solo quello schiaffo".



Roberta aveva colpito Riccardo dopo che questo aveva ballato con la sua ex, Ida Platano. Inoltre la corteggiatrice aveva accusato Riccardo di agire in un certo modo solo nell'intento di creare confusione tra quei followers che sperano ancora in un ritorno di fiamma con la Platano.