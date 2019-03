“Uomini e donne”, Roberta arrabbiata schiaffeggia Riccardo

E’ terminata con uno schiaffo la discussione in studio tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nel corso del trono over di “Uomini e Donne”. Roberta ha colpito Riccardo dopo che il cavaliere ha chiesto alla sua ex, Ida Platano, di ballare insieme.



“E’ di una bassezza unica”. Così Roberta ha definito Riccardo accusandolo di utilizzare il ballo nell’intento di “fare spettacolo”. La corteggiatrice ha riferito, inoltre, che alcuni contenuti social del cavaliere sarebbero stati pubblicati per creare confusione tra quei followers che sperano ancora in un ritorno di fiamma con la Platano. Immediata la smentita in studio da parte del corteggiatore