“Uomini e Donne”, il divertente balletto di Lorenzo e Claudia

A Lorenzo di “Uomini e Donne” non è proprio piaciuto il ballo tra Claudia e Ivan Gonzalez. Il tronista, per prendere in giro la danza avvenuta tra la sua corteggiatrice e lo spagnolo, ha organizzato un'esterna dove con tanto di addominali finti in mostra si è cimentato nella stessa coreografia. Un siparietto molto divertente che ha fatto spuntare il sorriso a Claudia.



Quest’ultima, durante un momento di pausa, ha però voluto sottolineare come sia lei la donna giusta per Lorenzo. “Io sto serenissima: sono convinta di essere la scelta. Io ho fatto di tutto” commenta Claudia. Lorenzo, però, fa subito il paragone con Giulia, l’altra corteggiatrice entrata nel cuore del tronista, e ribatte: “Lei però ha fatto di più”. Malgrado i battibecchi tra i due, il feeling tra i due è molto forte tanto da far scoccare un bacio appassionato.