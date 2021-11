Il bacio tra Roberta e Samuele manda in crisi Luca: "Questo mi fa stare male"

Roberta porta in esterna Samuele e tra loro scatta un bacio appassionato che manda letteralmente in crisi Luca. “Questa complicità che vedo tra loro mi fa male - ha confessato il corteggiatore nel corso della puntata di "Uomini e Donne" - a me rode per quello che vedo, non riesco più nemmeno a essere me stesso. Io non sono innamorato e non credo che qui per me sia possibile innamorarmi, ma non significa che non provi un sentimento e che non ci stia male la notte. Non ci dormo".

Luca è rimasto molto scosso da quanto ha visto tra Samuele e Roberta. "Devo rispettare te ma anche me stesso, io non voglio precluderti quello che vuoi vivere, ma io devo rispettare quello che provo e quello che sono". Sono le ultime parole del ragazzo, prima di vederli ballare insieme. A quel punto non riesce a trattenere le lacrime ed esce dallo studio.