Roberta si commuove nell'esterna con Samuele: "Avrei voluto stare più vicino a mia madre"

Dopo aver eliminato tutti i corteggiatori la tronista di "Uomini e Donne", Roberta Giusti, ha scelto di iniziare la conoscenza di un altro ragazzo, Samuele, il quale avevo chiesto di incontrarla dopo aver visto il suo video di presentazione.

I due hanno deciso di incontrarsi in esterna, dimostrando di avere subito un'ottima intesa. Tanto che la tronista ha voluto aprirsi con Samuele raccontando un lato molto privato della sua storia. Roberta, infatti, ha parlato del forte legame che ha con la madre e del dolore provato per la precoce scomparsa del padre: "Avrei voluto stare più vicino a mia madre", ha spiegato la ragazza che, una volta in studio, ha commentando in maniera positiva l'esterna con Samuele. "Mi sono raccontata raccontata con spontaneità - ha detto la ragazza parlando con Maria De Filippi - in Samuele ho trovato una persona semplice con cui è facile parlare".