"I Cesaroni - Il ritorno", nella prima puntata il ricordo di Antonello Fassari: "Che amarezza!"

Tutto è legato al destino della storica Bottiglieria Cesaroni che, dopo diversi anni, rischia il fallimento: il terzo fratello della famiglia, Augusto (interpretato da Maurizio Mattioli), ha contratto debiti per 150mila euro con l'Agenzia delle Entrate e ha deciso di scappare in Brasile vendendo le sue quote a Livia (Lucia Ocone). Quest'ultima si ritrova a essere improvvisamente socia in affari con Giulio (Amendola) e, dopo una prima di fase di assestamento, decidono di rilanciare il locale come ristorante, in modo da ripianare i debiti più velocemente. Così decidono di assumere come cuoca Virginia, la nuova compagna di Marco, ma per realizzare una cucina all'interno del locale, Giulio deve abbattere un muro.