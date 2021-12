I Boomdabash infiammano il palco di "All Together Now"

Emozioni, sfide e tanta buona musica nella prima serata di Canale 5, che domenica 12 dicembre ha visto esibirsi i concorrenti ancora in gara con l'obiettivo di conquistare un pass per la finalissima di "All Together Now".

Oltre agli aspiranti cantanti, Michelle Hunziker ha accolto sul palco anche diversi artisti che negli ultimi anni hanno accompagnato le nostre vite con tormentoni indimenticabili, come Nek, Francesco Gabbani e i Boomdabash.

Il gruppo pugliese ha fatto letteralmente ballare tutto lo studio sulle note di "Non ti dico no", colonna sonora dell'estate 2018 che vedeva la collaborazione di Loredana Bertè, "Karaoke", portata al successo nel 2020 insieme alla straordinaria voce di Alessandra Amoroso e infine "Mohicani", cantata con Baby K e pubblicata lo scorso 11 giugno.