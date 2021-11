Il primo 100 dal muro di "All together now" per Carola Campagna emoziona J-Ax: "Lo meritava"

Emozioni forti durante la quinta puntata di "All Together Now", lo show musicale condotto in prima serata su Canale 5 da Michelle Hunziker. La concorrente Carola Campagna ha scelto di esibirsi sulle note del brano "Run To You" di Witney Housten e ha conquistato tutti: Il Muro degli esperti l'ha premiato con il suo primo 100 di questa edizione.

Un voto che è stato confermato anche dalla giuria composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. L'esibizione ha particolarmente emozionato il rapper che, al momento di esprimere il suo giudizio, ha detto visibilmente commosso: "Carola, io ho sempre saputo chi sei, sono veramente felice - ha spiegato - grazie veramente anche ai ragazzi del Muro perché così noi non dobbiamo intervenire, questa ragazza se lo meritava davvero".