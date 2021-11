"All Together Now", l'omaggio a Raffaella Carrà

"Io ho cercato di rubare un po' di quella magia, di quel talento luminoso e discreto che hai solo tu Raffaella". Così Michelle Hunziker ad "All Together Now" ricorda Raffaella Carrà scomparsa lo scorso 5 luglio. La conduttrice, nel corso della prima puntata del programma musicale di Canale 5, ha omaggiato la regina della televisione italiana insieme ai giudici. Da "Ballo ballo" a "Tanti Auguri" fino a "Pedro", Michelle Hunziker, Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-AX e Francesco Renga si sono esibiti e scatenati con i grandi successi di Carrà.

Il programma in onda tutte le domeniche su Canale 5 vede la partecipazione di 14 concorrenti che si sfideranno nel corso delle puntate per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101. Uno di loro, inoltre, si aggiudicherà 15mila euro, valore del premio messo in palio da WINDTRE, sponsor del programma.