Da "Occidentali's Karma" a "La Rete", tutta l'energia di Francesco Gabbani a "All Together Now"

Emozioni, sorprese, colpi di scena, ma soprattutto tanta musica e grandi ospiti d'eccezione. La semifinale di "All Together Now", in onda domenica 12 dicembre su Canale 5, è un concentrato di successi intramontabili da cantare a squarciagola, con il coinvolgimento del famoso "muro" del talent e dei quattro giudici.

A frenare per qualche istante l'adrenalina della gara, però, ci ha pensato Francesco Gabbani, che con la carica di sempre si è esibito in un originale duetto con J-Ax sulle note di "Occidentali's Karma", per poi presentare il suo ultimo singolo, "La Rete", con cui analizza l'approccio con cui molti restano incastrati nell'apparenza dei social network.