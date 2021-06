"Hunger Games" torna in tv: le curiosità del film e della saga con Jennifer Lawrence

"Hunger Games" è una delle più conosciute e importanti e saghe cinematografiche degli anni Duemila. E' l’adattamento della trilogia letteraria di Suzanne Collins , ambientata in un futuro distopico e post apocalittico. Nel cast Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth . Il primo film, che è arrivato al cinema nel 2012, ritorna in tv, in onda su Italia 1 martedì 22 giugno, in prima serata.

In un futuro post apocalittico, la nazione di Panem è divisa in dodici distretti subordinati al volere di Capitol City e del tirannico Presidente Snow (Donald Sutherland). Evento principale sono gli Hunger Games, spettacolo crudele istituito con l’intenzione di reprimere ogni desiderio di sommossa: ogni distretto è chiamato a selezionare due campioni che dovranno partecipare ai giochi. Quando la mietitura del distretto 12 seleziona Primrose Everdeen (Willow Shields), sua sorella maggiore, Katniss (Jennifer Lawrence) decide di offrirsi al suo posto, consapevole della pericolosità dell’evento. Insieme a lei viene estratto Peeta Mellark (Josh Hutcherson). I due si ritrovano affidati alle cure dell’ex campione Haymitch Abernathy (Woody Harrelson), della stravagante Effie Trinket (Elizabeth Banks) e dello stilista Cinna (Lenny Kravitz). Per prepararsi, i tributi devono affrontare un duro allenamento, al termine del quale otterranno un punteggio che gli permetterà di avere una serie di vantaggi. Quando i giochi iniziano, Katniss diventa il simbolo della rivolta grazie al suo spirito ribelle e alla pietà che dimostra nei confronti dei suoi nemici. Panem acclama la ragazza, il Presidente Snow, al contrario, è fortemente contrariato dalla sua popolarità.

L'IDEA DELLA SAGA - Nel 2008 l'autrice Suzanne Collins svelò che l'idea per la trilogia "Hunger Games" le venne guardando la tv di notte. "Facevo zapping tra reality show e reportage di guerra: in uno c'erano dei ragazzi che si sfidavano per non so cosa e nell'altro dei giovani soldati in guerra. Ero molto stanca e le due cose iniziarono a mescolarsi nella testa: in quel momento ebbi l'idea della storia". I libri sono stati pubblicati dal 2008 al 2010.

LA SAGA - I libri di Suzanne Collins sono tre. Ma i film sono stati quattro, perché la casa di produzione ha scelto di dividere in due parti l'ultimo, "Il canto della rivolta". Dopo il primo capitolo uscito nel 2012, sono seguiti al cinema "Hunger Games: La ragazza di fuoco" nel 2013, "Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1" nel 2014 e "Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2" nel 2015.

PANEM - Il nome della nazione Panem deriva dall'espressione latina "panem et circenses" secondo cui un governo assolutistico provvede a distribuire cibo e intrattenere i cittadini, distogliendo la loro attenzione da i veri problemi. Ovvero quello che il Presidente Snow offre ai suoi sudditi.

IL NOME KATNISS - "Stavo facendo delle ricerche sulle tecniche di sopravvivenza e in particolare sulle piante edibili. Trovai la Katniss, una pianta acquatica con le foglie a forma di punta di freccia. In latino ha la stessa radice di Sagittario, l'arciere", ha confessato nel 2018 l'autrice al New York Times. "Si possono mangiare le sue radici e le foglie sono il suo strumento di difesa. Più approfondivo l'argomento, più mi convincevo che riflettesse la mia protagonista".

IL RUOLO DI KATNISS - Jennifer Lawrence venne scelta dopo una lunga selezione. Diverse attrici hanno provato ad ottenere il ruolo di Katniss. Tra queste i nomi più noti sono stati Chloë Moretz, Abigail Breslin, Saoirse Ronan, Emma Roberts.

PROVINO PERFETTO - Nina Jacobson, produttrice della saga cinematografica, aveva raccontato on un’intervista a Total Film di come la scelta di Jennifer Lawrence per il ruolo di Katniss fosse stato stato un colpo di fulmine. Durante il primo provino l'attrice era così ispirata da riuscire a far commuovere la direttrice dei casting. In quel momento fu chiaro a tutti che la Lawrence sarebbe diventata la star di "Hunger Games".

LA PREPARAZIONE ATLETICA DI JENNIFER - Per prepararsi a entrare nel ruolo di Katniss, Jennifer Lawrence si è sottoposta ad allenamenti intensi in diverse discipline. Ha praticato arrampicata, arti marziali miste e ha preso lezioni di tiro con l’arco dall’atleta olimpica Kathuna Lorig. Ha anche dovuto migliorare il proprio stile di corsa, precedentemente ritenuto troppo sgraziato. Grazie a questa preparazione fisica, l’attrice ha potuto interpretare senza controfigure tutte le sue scene d’azione.

BACI "SAPORITI" - I due protagonisti Jennifer Lawrence e Liam Hemsworth, prima delle scene romantiche, rendevano di proposito il loro alito pesante. "Mangiavamo aglio, tonno o altre cose disgustose poco prima delle scene. Jennifer appena prima di girare mi diceva 'Non mi sono lavata i denti' e io le rispondevo 'Ottimo, non vedo l'ora di assaggiare'", aveva confessato l'attore al "Jimmy Fallon Show".

I FRATELLI HEMSWORTH - Chris Hemsworth ha dichiarato in un’intervista di aver aiutato suo fratello Liam a prepararsi per i provini per la parte di Gale. A tale proposito, Chris ha aggiunto che in quelle occasioni gli toccava interpretare la parte di Katniss.