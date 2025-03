Proiezione speciale a Bruxelles per la webserie "Ho preso un granchio"

La webserie “Ho preso un granchio” realizzata dal Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e promossa da Mediafriends, sarà proiettata venerdì 4 aprile presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, in occasione della settimana AYA (giovani e adolescenti) promossa da SIOP Europe (The European Society for Paediatric Oncology). Fortemente voluta dal Professor Andrea Ferrari dell’Istituto dei Tumori di Milano e prodotta dalla onlus Fondazione Bianca Garavaglia ETS, la serie è stata riconosciuta da SIOP Europe come importante terapia di supporto per i giovani pazienti oncologici, e significativo passo per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione e sui modelli di cura di adolescenti e giovani adulti affetti da cancro.