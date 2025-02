La mostra "Il Ritratto dell'Artista" sostiene il progetto "L'altra metà della cura

Il progetto ha l’obiettivo di ridurre l’impatto traumatico che la patologia oncologica ha in età evolutiva a livello psichico, sia nei giovani pazienti che nelle persone a loro vicine, attraverso la promozione del benessere mentale con il supporto di uno psicologo, anzi di un “psico-oncologo”. Lo psico-oncologo fa parte dell’equipe curante del paziente, collaborando strettamente con medici e infermieri fin dalla comunicazione della diagnosi e lungo tutto il percorso di cure. È una figura fondamentale per assicurare la miglior qualità della vita del paziente in ospedale e incoraggiare l’aderenza e l’accettazione delle terapie.



“L’altra metà della cura” mira a garantire la presenza di uno psico-oncologo nei reparti di oncologia pediatrica di Pavia, Taranto, Leopoli (Ucraina) e Betlemme (Cisgiordania). La scelta di queste due ultime località è dovuta all’impatto particolarmente negativo sulla salute mentale, sullo sviluppo e sulle prospettive di vita dei bambini malati di tumore, vittime innocenti della guerra nel loro paese.

Gite, laboratori didattici e sensoriali aiuteranno il giovane paziente nella socializzazione e inclusione durante il ricovero, così come troverà spazio nel progetto il sostegno concreto per le famiglie a rischio di povertà sanitaria, per far fronte a spese mediche e specialistiche, di trasporto e accoglienza lontano da casa.



Lo spot dedicato all’iniziativa sarà trasmesso sulle Reti Mediaset negli spazi di Comunicazione Sociale Mediafriends dal 16 febbraio al 28 giugno.