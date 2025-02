Un sorriso nella lotta contro il cancro

Giunta alla sua 25 esima edizione, martedì 4 febbraio è la Giornata Mondiale contro il cancro, un’occasione importante per ricordare l’importanza della prevenzione. Mediafriends sceglie di porre l’accento su questa ricorrenza per aumentare la consapevolezza e l’attenzione sui giovani pazienti oncologici, che vivono in una “terra di mezzo” tra oncologia pediatrica e l’oncologia dell’adulto. I ragazzi di questa fascia d’età hanno di fatto bisogno di una rete più strutturata per ricevere le cure giuste e anche di momenti che possono migliorare la loro qualità di vita, come realizzare una web serie all’interno dell’ospedale.