Helena Bonham Carter e la proposta "indecente" al Principe William: "Non ero del tutto sobria"

Nella terza stagione di "The Crown" Helena Bonham Carter interpreta l'eccentrica principessa Margaret (con cui si è messa anche in contatto attraverso sedute spiritiche ) e anche nella vita reale ha avuto modo di incontrare i reali. Al Prinicipe William fece infatti una proposta "indecente", "Gli chiesi di fare da padrino a mia figlia, ero un po' ubriaca", ha dichiarato al talk show "Watch What Happens Live",

"Non ero così ubriaca, ma abbastanza da non bere più. Anche lui non era totalmente sobrio, ma era molto allegro. Mi disse soltanto: 'Non vuoi che io sia il padrino di tuo figlio'. Io me ne andai e ovviamente la cosa non andò in porto, ma fu abbastanza divertente", ha continuato

Una strana richiesta, nata per mettere fine a una 'disuaglianza' tra fratello e sorella. "Ho impegnato tutti i miei amici come padrini per il mio primo figlio, Billy ha 11 padrini. Ho pensato di fare qualcosa di bello per Nell, visto che non gliene avevamo lasciato nessuno. Ho pensato che se le davo il Principe William mi sarei rimessa in pari", ha spiegato divertita l'attrice.

