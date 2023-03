Heather Parisi rompe il silenzio dopo il pignoramento chiesto da Lucio Presta: "La gentilezza vince sulla violenza"

L'ex ballerina e conduttrice non cita mai il produttore e manager dello spettacolo che le ha mandato l'ufficiale giudiziario durante una trasmissione per un pignoramento , ma la sua ha tutto il sapore di una risposta. La Parisi appare di spalle in una foto, indica con le due mani il segno di vittoria e scrive: "Un sorriso felice è contagioso e spaventa più di un viso ingrugnito e la gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza".

Il post sui social della Parisi "È così difficile dimenticare il dolore che alla fine si finisce per non ricordare che esiste anche la dolcezza - scrive la 63enne Heather Parisi nel post di Instagram - E che la dolcezza è a tal punto grande da curare cicatrici che nemmeno il tempo ha saputo cancellare". Poi la Parisi aggiunge: "Spesso i giudizi non riguardano chi siamo ma cosa rappresentiamo, non cosa facciamo ma chi ispiriamo, non come vestiamo ma cosa significhiamo. Perché un sorriso felice è contagioso e spaventa più di un viso ingrugnito e la gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza".

La vita privata di Heather Parisi La Parisi aggiunge gli hastag #amolamiavita e il nome del marito, Umberto Maria Azzolini, l'imprenditore con il quale vive da tantissimi anni a Hong Kong e padre dei loro gemelli Elizabeth e Dylan nati nel 2010 quando la Parisi aveva 50 anni. Nata il 27 gennaio 1960, Heather Parisi si è sposata una prima volta nel 1994 con Giorgio Manenti, con il quale ha avuto la sua primogenita, Rebecca. Dopo il divorzio, nel 2000 la showgirl diventa mamma di Jacqueline, fidanzata del cantante Ultimo con il quale c'erano stati voci di crisi poi rientrate, nata dalla relazione intrapresa con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo.

La querelle con Lucio Presta Heather Parisi è stata costretta a sborsare una "somma ingente" come risarcimento per una condanna per diffamazione, dopo essere stata raggiunta dall'ufficiale giudiziario in uno studio televisivo. A raccontarlo, su Twitter, è stato il produttore e manager Lucio Presta. "Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi - scrive Presta - di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto. Un ufficiale giudiziario assistito dalla forza pubblica (ringrazio l'Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione. Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione. Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti. Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai ….vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!", conclude Presta.

Perché Heather Parisi e Lucio Presta hanno litigato Tra Heather Parisi e Lucio Presta la polemica è iniziata ai tempi di "Nemicamatissima", un programma per la Rai che nel 2016 aveva messo insieme la Parisi e Lorella Cuccarini. Un programma ideato proprio da Presta e che la Parisi aveva contestato fortemente all'indomani della messa in onda della seconda e ultima puntata. La showgirl, in un post sul suo blog, aveva accusato la produzione di aver tagliato le sue esibizioni e di non aver ascoltato le sue proposte artistiche, trattandola di fatto come un'ospite e non come una protagonista. I forti attriti erano peggiorati quando il film con la Parisi "Blind Maze", che doveva essere trasmesso dalla Rai, non era stato più distribuito. Alcuni post social della showgirl che prendevano in causa anche la famiglia del manager erano stati alla base della causa per diffamazione intentata da Presta e la magistratura aveva condannato in primo grado la showgirl con tanto di pagamento di danni.

Heather Parisi: "Ho subito violenza" Intanto durante la trasmissione Heather Parisi ha raccontato a Francesca Fagnani di aver "subìto violenza fisica, sessuale e psicologica". "Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda - ha confessato - Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco". E sul perché non abbia denunciato quell'uomo, la Parisi ha risposto: "Non cerco la vendetta... non ho protetto lui, ho protetto me".

Il trasferimento in Asia e i problemi finanziari Sul trasferimento in Asia, che secondo alcuni sarebbe legato a problemi finanziari, Heather Parisi ha detto: "No, mio marito non ha mai avuto problemi con la legge. Sì, ha chiuso una fabbrica, è spiacevole ma non è un reato. Non siamo scappati perché veniamo in Italia quando desideriamo, andiamo e torniamo, io sono sempre qui".