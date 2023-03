Ultimo e la figlia di Heather Parisi: voci di crisi per la coppia

La coppia sarebbe infatti entrata in crisi, dopo aver fatto sognare per due anni i fan, con lui che le dedicava canzoni romantiche e attraversava mezzo mondo per stare con le i. Esattamente due anni fa avevano ufficializzato la storia , pubblicando sui social la foto del primo bacio. A quanto riporta il settimanale "Chi", però, ora avrebbero preso strade separate.

Da qualche tempo i follower avevano notato un certo distacco. Sarà una crisi passeggera o una rottura definitiva? Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito i rumors.

In questi due anni si sono sempre mostrati innamorati e uniti, superando le distanze e passando ogni momento libero insieme. Dalla fuga romantica in Messico, agli appuntamenti in California, fino ai viaggi intercontinentali per baciarsi e abbracciarsi. La figlia che Heather Parisi ha avuto da Giovanni Di Giacomo frequenta infatti una scuola di recitazione a New York, mentre Ultimo è di stanza a Roma.

"Tu, New York e la neve" scriveva Ultimo quando la andava a trovare nella Grande Mela, infreddolito ma con la voglia di stare con la bionda influencer. Anche lei in questi anni non si è mai tirata indietro con le dediche dolci e spiritose. "Sei la birra al mio arrosticino, vino rosso al mio filetto, vino bianco alla mia spigola con patate, gin al mio tonic, supplì alla mia pizza, salmone al mio nighiri, parmigiano alla mia pasta al sugo, crema al pistacchio al mio panettone... Ok ci siamo capiti: in breve sei er core mio!".

Ogni distacco era però una sofferenza per il cantautore, che via social condivideva con i follower le sue pene d'amore: "Stamattina sei tornata in America e hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine. E così adesso ogni angolo di casa ha la tua voce. Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato".

