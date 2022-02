Ultimo vola a New York dalla sua Jacqueline

La loro storia procede a distanza, ma non per questo sono meno uniti. Ultimo e Jacqueline Di Giacomo sono più innamorati che mai e sui social si lanciano in dediche romantiche. Insieme a New York, dove lei vive e lui l'ha raggiunta, giocano nella neve tra abbracci e sorrisi e si vede che la complicità è tantissima.

Jacqueline è la figlia che Heather Parisi ha avuto 21 anni fa da Giovanni Di Giacomo. Vive nella Grande Mela dove frequenta una scuola di recitazione, mentre Ultimo è di stanza a Roma. I loro appuntamenti sono in giro per il mondo, dalla California a Parigi passando per il Messico. Lei quando può lo raggiunge a Roma per qualche giorno d'amore, ma stavolta è stato lui a volare in America per festeggiare insieme alla sua amata il 27esimo compleanno anche se con qualche giorno di ritardo.

"Tu, New York e la neve" scrive Ultimo postando le foto insieme a Jacqueline, tutti imbacuccati per resistere al freddo ma con sorrisi che scaldano il cuore. Anche lei non si tira indietro con le dediche dolci. "Tua per sempre" ha scritto qualche mese fa. E anche: "Sei la birra al mio arrosticino, vino rosso al mio filetto, vino bianco alla mia spigola con patate, gin al mio tonic, supplì alla mia pizza, salmone al mio nighiri, parmigiano alla mia pasta al sugo, crema al pistacchio al mio panettone... Ok ci siamo capiti: in breve sei er core mio!" per festeggiare il nuovo anno.